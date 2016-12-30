3 sanığa uyuşturucu ticaretinden 16'şar yıl hapis cezası

KAYSERİ'de minibüs içerisine sakladıkları 93 kilo esrarla yakalanan 3 sanık, 16'şar yıl 3'er ay hapis ve 15'şer bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar 42 yaşındaki Selamet Söğüt, 43 yaşındaki Musa Solak ve 33 yaşındaki Yıldırım Şen mahkemede hazır bulundu. Uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını iddia eden sanıklar, mahkemede birbirlerini suçladı.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu üç sanığa 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 16'şar yıl 3'er ay hapis, 15'şer bin lira para cezası verdi.

DHA