39 yılllık hindi ödüllü okey turnuvası

ZONGULDAK'ta, amatör ligde mücadele eden futbol takımına katkı amacıyla 39 yıldır her yılbaşı öncesi gerçekleştirilen hindi ödüllü okey turnuvasının finali renkli görüntülere sahne oldu.

Zonguldak 2. Amatör Lig'de mücadele eden Tersanespor'a gelir sağlamak amacıyla yapılan okey turnuvasının 39'uncusu bir restoranda gerçekleştirildi. 56 kişinin 50'şer lira ödeyerek katıldığı turnuvanın ilk 3 gününde finale kalan 4 kişi belirlendi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen finale, masanın kenarındaki sandalyeye konulan canlı hindi renk kattı. Yaklaşık 1 saat süren oyun sonunda 51 yaşındaki Murat Özdemir 1'inci, 50 yaşındaki Ayhan Otan 2'nci, 51 yaşındaki Ali Ekşi 3'üncü ve 41 yaşındaki Ender Yavuzdoğan ise 4'üncü oldu. Murat Özdemir kendisine verilen canlı yılbaşı hindisini Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in elinden aldı. Dereceye giren diğer 3 yarışmacıya ise kesilmiş hindi hediye edildi.

Murat Özdemir ikinci kez katıldığı turnuvada canlı hindi kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Önemli olanın geleneğin sürmesi ve spora katkı olduğunu ifade eden Özdemir, " Çok mutluyum şu anda. İnşallah seneye tekrar katılacağız. Ben ikinci kez katıldım. Daha önce ilk turda elenmiştim. Şimdi birinci oldum. Çok mutluyum." dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ise turnuvanın 39 yıldır sürdüğünü bilmenin heyecan verici olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"39 yıl deyince şaşırmamak elde değil. Ben 3 yıldır aralarına katılıyorum. Çok güzel bir organizasyon. Müsabaka anlamında değerlendirme yapıyoruz. Bu artık bir gelenek haline gelmiş. Ben yönetimi de kutluyorum. Spor camiası adına birleştirici kaynaştırıcı bir gelenek olmuş. Beraberinde bunu getirmiş. Bu anlamda da tebrik ediyorum."

DHA