51 belediyeye danışmanlık yapan FETÖ tutuklusu örgüte finans sağlıyormuş

MERSİN'de 11'i tutuklu 32 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası sanıklarından Büyükşehir Belediyesi danışmalarından Erkan Karaaslan'ın, 51 ayrı belediyede danışmanlık yaptığı ve örgüte finans sağlamak için çalışmalar yaptığı iddia edildi.

Mersin Cumhuriyet Savcısı Talip Akgedik tarafından hazırlanan ve 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Erkan Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu 32 sanık hakkında 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi. 120 sayfalık iddianamede Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu 51 belediyeye danışmanlık yapan Erkan Karaaslan'ın bazı şirketlere adrese teslim ihaleler organize ettiği ileri sürüldü. İddianamede Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nün ihale komisyonunda görevli Şaban Demirtaş'ın da tanık olarak ifadesine yer verildi. Demirtaş ifadesinde, "Erkan Karaaslan isimli şahıs Aydın Belediye Başkanının danışmanlığını yapıyordu. Daha sonra ASKİ Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu danışmanlık ihalesini Erkan Karaaslan'ın Muhkem isimli şirketi aldı. Benim daha sonradan öğrendiğim resmiyette kendi adına kurulmamış, ancak herkes tarafından Erkan Karaaslan'a ait olduğu bilinen BEKAD, E-YÖNTEM, GLOKAL gibi paravan şirketler üzerinden danışmanlık işi almıştır. Bu şirketler aldığı ihalede hiçbir taahhüdü yerine getirmediği halde hizmeti yerine getirmiş gibi haksız ödemeler almıştır. Bu şahıs kendi ticari işlerini belediyede takip ettirmek, ihaleleri kendi şirketlerinin almasını sağlamak üzere belediye bünyesinde etkili makamlara kendi adamlarının yerleştirilmesini sağlamıştır"dedi.

İddianameyi hazırlayan Savcı Talip Akgedik'in Erkan Karaarslan hakkındaki değerlendirmesi ise şöyle:

"Şüphelinin ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma eylemleri ile elde ettiği gelirleri FETÖ/PDY terör örgütüne aktardığı, bu aktarımlarında yurt dışına giderek götürdüğü, bu şekilde terör örgütüne maddi destek sağlamak suretiyle terörün finansmanı eylemini işlediği açıktır. Ancak, bu suçun meydana gelebilmesinin ön koşulu yardımın örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmadan yapılmasıdır. Örgütle organik bir bağ içerisinde hiyerarşik yapıya dahil olarak yardım fiili gerçekleştiriliyorsa suç örgüte yardım suçu değil, örgüt üyeliği suçudur. Örgüte bir kere dahi bilerek yardım edilmesiyle suç oluşur. Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarına göre, kişinin yasadışı örgüte kesintisiz, sürekli, uzun zaman devam eden, çeşitlilik gösteren bir yardımı olmuş ve bu eylemleri belli bir yoğunluğa ulaşmışsa bu husus o kişinin örgütle organik bağ içerinde olduğuna karine kabul edilir ve örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Yukarıda belirtilen açıklamalara göre şüpheli Erkan Karaarslan'ın FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağlama ve terör örgütüne üye olma eylemlerini işlediği anlaşılmıştır."

DHA