54 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu...

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aralarında Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz ve kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteciyazarlar Mümtazer Türköne, Bülent Keneş ve Hilmi Yavuz gibi isimlerin bulunduğu 54 şüphelinin malvarlıklarına el konulmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 54 şüpheli hakkında 30 Kasım 2016'da el koyma kararı konulması talep edildi.

FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLADIKLARI…

Talebi değerlendiren İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerin terör örgütüne finansman desteği sağladıkları, yahut terör örgütü üyesi olmalarının verdiği avantajla malvarlığı elde ettikleri, elde ettikleri malvarlığını terör örgütünün hizmetine sundukları yönünde yeterli şüphe bulunduğu, bir kısım şüphelilerin mal kaçırmaya çalıştıklarını dikkate alarak talebi kabul etti.

KANUN HAKKINDA KARARNAME UYARINCA EL KONULDU

Mahkemenin 1 Aralık'ta verdiği kararda Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile gazeteci-yazarlar Bülent Keneş, Hilmi Yavuz, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 54 şüpheliye ait taşınmaz mallara, ulaşım araçlarına, banka hesaplarına, kıymetli evraklara ve ortağı olduğu şirketlerdeki ortaklık paylarına 668 sayılı Kanun Hakkında Kararname uyarınca el koyulmasına karar verildi.



DHA