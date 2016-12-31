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Kastamonu Haberi: 5'inci katın balkonundan düşen kadın öldü

5'inci katın balkonundan düşen kadın öldü
22:5331 Aralık 2016
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5'inci katın balkonundan düşen kadın öldü
5'inci katın balkonundan düşen kadın öldü

KASTAMONU'da, oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşen 28 yaşındaki Aysun Savaşer, hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Buğra Sokak'taki 6 katlı bir binada meydana geldi. Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli polis memuru babasıyla yaşayan bir çocuk annesi Aysun Savaşer, çıktığı balkondan dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Savaşer, çağırılan ambulansla Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aysun Savaşer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA

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