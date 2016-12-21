6 kişilik Afganistanlı aile sobadan zehirlendi

KÜTAHYA'da 6 kişilik Afganistanlı sığınmacı aile, evlerindeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 01.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Karaseyit Sokak'ta Afganistanlı sığınmacı Muhammed Khalifeit'in ailesiyle birlikte kaldığı evde meydana geldi. 6 kişilik Khalifeit ailesi kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Geceleyin uyanan ve zehirlendiğini anlayan Muhammed Khalifeit, komşularından yardım istedi. Muhammed Khalifeit ile eşi ve 4 çocuğu çağırılan ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Khalifeit ailesinin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtilerken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA