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Bursa Haberi: 6 suçtan aranan şüpheli, 20 kilo esrarla yakalandı

6 suçtan aranan şüpheli, 20 kilo esrarla yakalandı
15:1925 Aralık 2016
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6 suçtan aranan şüpheli, 20 kilo esrarla yakalandı
6 suçtan aranan şüpheli, 20 kilo esrarla yakalandı

BURSA'da 6 ayrı suçtan aranan 30 yaşındaki Çetin A., polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 20 kilogram esrarla yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda Çetin A.’nın uyuşturucu sattığını tespit etti. Merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde yakalanan Çetin A.'nın elindeki poşette, otomobili ve evinde yapılan aramalarda toplam 20 kilogram esrar ele geçirildi. Üzerinde bir ruhsatsız tabanca ve 12 mermi bulunan Çetin A.’nın 6 ayrı suçtan arandığı bildirildi.
Çetin A. polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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