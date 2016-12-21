74 yıldır ayakkabı tamir ediyor

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde yaşayan 87 yaşındaki Abdullah Buruk, 74 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor.

Ayakkabı tamircisi Abdullah Buruk, 13 yaşındayken bir ayakkabı tamircisinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Askere gidip geldikten sonra kendi ayakkabı tamirci dükkanını açtığını anlatan Abdullah Burak, ayakkabı tamirinin yanında sipariş üzerine yeni ayakkabı ile deri cüzdan ve telefon kılıfları yapıyor.

Mesleğine aşık olduğunu ifade eden Abdullah Buruk, "Bu işi çok seviyorum. Ancak bu işte kazanç azaldı. Fabrika ve atölyelerde seri ayakkabı üretimleri yapılıyor. Ben burada 2 gün de ancak yeni bir ayakkabı yapabiliyorum. Ayrıca kalp rahatsızlığım var. Buna rağmen mesleğimi sürdürüyorum" dedi.

DHA