Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa Haberi: 9 yaşındaki yeğenine uyuşturucu sattıran amca gözaltında

9 yaşındaki yeğenine uyuşturucu sattıran amca gözaltında
11:4021 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
9 yaşındaki yeğenine uyuşturucu sattıran amca gözaltında
9 yaşındaki yeğenine uyuşturucu sattıran amca gözaltında

BURSA'da 28 yaşındaki Erdoğan K., koruma altında bulunduğu yurttan kaçan 9 yaşındaki yeğeni B.K.'ya uyuşturucu madde sattırmaktan gözaltına alındı. Anne ve babası da uyuşturucu madde satmaktan cezaevinde bulunan B.K. kaçtığı yetiştirme yurduna teslim edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, merkez Osmangazi ilçesi Vatan Mahallesi Bahar Sokakta yaşı küçük bir çocuğun, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Mahalleye operasyon düzenleyen polis, B.K. adlı çocuğu yakaladı. Üzerinde bir miktar bonzai ele geçirilen çocuk, kendisine bu maddeleri öz amcası Erdoğan K.'nın temin ettiğini söyledi. Erdoğan K.'nın evine yapılan operasyonda satışa hazır bonzai ele geçirildi.
ANNESİ VE BABASI UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN CEZAEVİNDE
Anne ve babası uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde olan B.K.’nın bir süre önce kaldığı yetiştirme yurdundan kaçarak amcasının yanında yaşadığı öğrenildi. B. K., çocuk şubedeki işlemlerinin ardından Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na teslim edildi. Erdoğan K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar