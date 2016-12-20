9 yıl önce bağajda bulunan yanmış cesetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

ESENYURT’ta yaklaşık 9 yıl önce yanan bir otomobilin bagajında cesedi bulunan Mehmet Gürbüz cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bir telefon ihbarı gözaltına alınan şüphelilerin cinayetle ilgili suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Esenyurt, Örnek mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde 15 Temmuz 2007 tarihinde meydana gelen olayda bir ihbar üzerine verilen adrese giden polis ekipleri yanmış bir otomobille karşılaştı. Lüks otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın bagajında yanmış bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine başlatılan soruşturmada otomobilin bagajındaki cesedin tabancayla vurularak öldürüldüğü daha sonra aracın ateşe verildiği ortaya çıktı. Bagajdaki cesedin Mehmet Gürbüz (57) olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından o tarihte yapılan çalışmalarda olayın faillerini yakalamak için bir ipucu bulunamadı. Cinayet dosyası faili meçhul olarak kalırken, geçtiğimiz günlerde gelen bir ihbar telefonu soruşturmanın seyrini değiştirdi. Telefon ihbarında Mehmet Gürbüz’ün olay gecesi birlikte içki içtikleri arkadaşları tarafından öldürüldüğü söylendi. Bu gelişme üzerine başlatılan çalışmada ihbarda adı geçen Muharrem Ç.(49) Bursa’da, Ali T.(60) Kırklareli’nde ve Musa D.(39) Düzce’de gözaltına alındı.

İstanbul Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin cinayet işledikleri iddialarını kabul etmedikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



DHA