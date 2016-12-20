Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara Haberi: Açığa alınan 97 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı

Açığa alınan 97 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı
13:4420 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Açığa alınan 97 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı
Açığa alınan 97 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, HSYK 2. Dairesince görevden uzaklaştırılan 97 hakim ve savcı hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı.  

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nda yürütülen yargıdaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan ifadelerde ismi geçen 25'i Ankara'da olmak üzere 97 hakim ve savcı HSKY tarafından görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmayı yürüten savcılık da bugün itibariyle açığa alınan Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinde görevli 97 hakim ve savcı için yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar