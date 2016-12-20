Açığa alınan 97 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, HSYK 2. Dairesince görevden uzaklaştırılan 97 hakim ve savcı hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nda yürütülen yargıdaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan ifadelerde ismi geçen 25'i Ankara'da olmak üzere 97 hakim ve savcı HSKY tarafından görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmayı yürüten savcılık da bugün itibariyle açığa alınan Yargıtay, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinde görevli 97 hakim ve savcı için yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı.

DHA