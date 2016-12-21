Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çorum Haberi: Açığa alınan polis intihar etti

Açığa alınan polis intihar etti
09:5321 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Açığa alınan polis intihar etti
Açığa alınan polis intihar etti

ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan polis memuru 34 yaşındaki Mehmet Oldum, intihar etti.
Olay, Çorum'un Osmancık İlçesi Ardıç Köyü’nde meydana geldi. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan polis memuru Mehmet Oldum, girdiği psikolojik bunalım sonucu dedesine ait evde kendini astı. Olay yerine gelen kardeşi tarafından bulunan Mehmet Oldum'un cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar