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Adana Haberi: Adana'a uyuşturucu tacirlerine baskın

Adana'a uyuşturucu tacirlerine baskın
13:3528 Aralık 2016
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Adana'a uyuşturucu tacirlerine baskın
Adana'a uyuşturucu tacirlerine baskın

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, satışa hazır 512 paket esrar ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan İlçesi'nin Hürriyet ve Çamlıbel Mahallelerine operasyon yaptı. Polis karşılarında gören uyuşturucu satıcıları ara sokaklara girerek kaçmak istedi. Polis uyarı ateşi açtığı operasyon güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, uyuşturucu sattığı belirlenen Ferdi Y. (26), O.A. (16), O.Ö. (16), F.K. (16), Uğur Can E. (18), Anıl Alişan Y. (24), Mustafa T. (27) ve Emrah O.'yi (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin n üzerinde, evlerinde ve sokakta yapılan aramalarda ise 512 paket esrar, 504 cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler O.A., O.Ö., Uğur Can E., Anıl Alişan Y., Mustafa T. ve Emrah O. tutuklandı, Ferdi Y. ve F.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA

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