Adana'da 11 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Fatih KARAÇALI/ADANA, (DHA)ADANA'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 torbacı tutuklandı.

Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, merkez Seyhan İlçesi'nin Şakirpaşa ve Gürselpaşa Mahalleleri ile Çukurova İlçesi'nin Toros Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyon anları da polis kamerası tarafından kaydedildi. Ekipleri baskın yaptığı adreslerde M.C., S.Ü., M.K., N.K., O.E., C.Y., F.T., S.Y., M.A., H.R. ve M.B. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda marul yapraklarına sarılı esrar paketleri ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 torbacı tutuklandı.

DHA