Adana'da 13 gazeteciye FETÖ üyeliğinden dava açıldı

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında yerel televizyon ve gazete sahibi ile gazetecilerin bulunduğu 13 şüpheli hakkında, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapmasında örgütün medya ayağı ile ilgili soruşturmasını yürüten savcı, iddianamesini hazırladı. Savcı, 59 sayfadan oluşan iddianamesinde tutuklu gazeteciler Aytekin Gezici ve Abdullah Özyurt, firari Zaman Gazetesi Adana Temsilcisi Bilal Öğütçü ve Hasan Ertaş ile tutuksuz Yüksel Evsen, Taner Talaş, Hakan Bülent Yardımcı, Rıfat Söylemez, Ali Pekmezci, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, Abdurrahim Haklıkul, Mustafa Naim Yalçınel ve Osman Palamut'un örgüt üyesi olduklarına ilişkin bulgu ve iddialara yer verdi.

Şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanması içerisinde yer alarak Fethullah Gülen lehinde yazılar yazdıklarını, görsel, sosyal ve yazılı paylaşım sitelerinde yorumlar yaptıklarına dikkat çeken savcı, tüm şüpheliler hakkında terör örgütü üyeliği suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

DHA