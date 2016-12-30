Adana'da el yapımı bomba hazırlayan 3 kişi yakalandı

ADANA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 kişi, el yapımı 6 bomba ile yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Hürriyet Mahallesi Barbaros Sokak'ta eski bir binada polise atmak için el yapımı bomba yapan 3 kişi ile ilgili ihbarı değerlendiren TEM ekipleri, harekete geçti. Alınan adrese baskın düzenleyen polis, 3 kişiyi el yapımı bomba yaparken yakaladı. Polis, yaptığı aramada 5'i pet şişe içinde, biri ise 5 kilogramlık yağ bidonu içine yapılmış 6 el yapımı bomba ele geçirdi. Polis ayrıca yakalanan kişilerin esnafı tehditle kepenk kapatmaya zorladığını tespit etti. Yapılan aramada şüphelilerin maske kullandıkları, eylemlerde polise havai fişek atacak bir de mekanizma kurdukları belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA