Adana'da PKK operasyonuna 3 tutuklama

ADANA'da terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Farklı tarihlerde araç kundaklama, korsan gösterilerde polise ve bir okula el yapımı patlayıcı (EYP) atılması ve narenciye bahçesinde 31 el yapımı patlayıcı (EYP) bulunması olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si 18 yaşından küçük, 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpehililerden Y.G., R.Ş. ve B.G. tutuklandı, A.Y. hakkında ev hapsi kararı verildi, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA