Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adana Haberi: Adana'da PKK operasyonuna 3 tutuklama

Adana'da PKK operasyonuna 3 tutuklama
00:1424 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Adana'da PKK operasyonuna 3 tutuklama
Adana'da PKK operasyonuna 3 tutuklama

ADANA'da terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Farklı tarihlerde araç kundaklama, korsan gösterilerde polise ve bir okula el yapımı patlayıcı (EYP) atılması ve narenciye bahçesinde 31 el yapımı patlayıcı (EYP) bulunması olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si 18 yaşından küçük, 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpehililerden Y.G., R.Ş. ve B.G. tutuklandı, A.Y. hakkında ev hapsi kararı verildi, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar