Adana'nın Pozantı ilçesinde kar tatili

ADANA'nın Pozantı İlçesi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, okullar tatil edildi.

İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 90 santimetreye ulaşırken, kara karşı lastiklerine zincir takılmasına rağmen araçlar karlara saplandı. Sürücüler uzun süre araçlarını kurtarmak için çabalarken, ilçede eğitime de ara verildi. Fındıklı-Kamışlı mahalleleri arasında okul servisleri kara gömülürken, köylüler iş makineleriyle yolda kalan araçların kurtarılmasına yardım etti. Adana-Ankara otoyolunun Gülek Boğazı mevkiinde ise araçların karlı yolları aşmakta güçlük çektiği öğrenildi.

DHA