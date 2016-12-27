Adıyaman'da FETÖ'den 7 tutuklama

ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
15 Temmuz darbe girişimin ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden işlemleri tamamlanan 19'u adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA