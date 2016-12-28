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Adıyaman Haberi: Adıyaman'da, hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adıyaman'da, hırsızlık şüphelisi yakalandı
16:0028 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Adıyaman'da, hırsızlık şüphelisi yakalandı
Adıyaman'da, hırsızlık şüphelisi yakalandı

ADIYAMAN'da, 3 işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheliden 1'i yakalandı.
Kent merkezinde 3 işyerinden 3 bilgisayar çalınmasına yönelik polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izi incelemesinin ardından hırsızlığı yapan şüphelilerin A.Ç. ve O.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenleyen polis O.Ç.'yi, çalıntı bilgisayarlarla yakaladı. A.Ç.'nin halen arandığı hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan O.Ç. sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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