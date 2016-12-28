Adli Tıp'a sevk edilen 6 kızın 'Tacizci müdür çıkar mı' sorusu

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, okul müdürü 66 yaşındaki Adil Ş.'nin, 2.5 yıl önce 'porno film izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' ileri sürülen yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrenci için Adli Tıp Kurumu 'ruh sağlıkları bozuk' raporu verdi. Yargılanmasına devam edilen Adil Ş., suçsuz olduğunu savunurken, mağdur çocukların avukatı Nuriye Kadan, "Bu sonuç üzücü ama, istismarın olduğunu gösteren bir rapor" dedi.

17 Mayıs 2014 tarihinde jandarmaya yapılan telefon ihbarında, Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda, 22 yıldır öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası, yargılama sırasında emekli olan Adil Ş.'nin 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu öne sürüldü. Jandarma, yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin ifadelerini psikolog eşliğinde aldı. İfadelerin ardından gözaltına alınan Adil Ş. suçlamaları kabul etmedi, ancak tutuklandı.

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen yıl 15 Ekim'de yapılan duruşmasında, toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu emekli öğretmen Adil Ş. ile avukatı Atilla Ertekin, tahliye talibinde bulundu. Mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını ve tutukluluk süresini de dikkate alarak oybirliği ile tahliyeye karar verip, duruşmayı erteledi.

SAADET ÖĞRETMEN YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özcan'ın BİMER'e şikayeti ile tekrar gündeme geldi. Geçen 26 Haziran'da görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adil Ş.'yi oy çokluğu ile tutukladı. Mahkeme, yargılama sürecinde mağdur çocukların İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine de karar verildi.

ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKILDI

Verdiği mücadeleyle, öğrencilere yönelik taciz iddialarını Türkiye'nin gündemine getiren öğretmen Saadet Özcan, geçen 10 Kasım'da Ankara'ya gidip burada hem CHP milletvekilleri Tuncay Özkan ve Zekeriya Temizel, hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile görüştü. Bakanlığının davaya müdahil olmasının yanı sıra Bakan Kaya da kabul ettiği Saadet öğretmene destek verdi.

Bu görüşmede, çocukların İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gideceklerini öğrenen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, onlara sahip çıktı. Tacize uğradıkları belirtilen 6 öğrenci ile yakınlarından 6 kişi için Menderes Belediyesi uçak biletlerini karşıladı. İstanbul'da öğrenciler, yakınları ve avukatlarını karşılayan bakanlık görevlileri, ulaşımdan konaklamaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

TACİZLE SUÇLADIKLARI MÜDÜRÜN SERBEST KALMASINDAN KORKTULAR

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda, uzmanların karşısına çıkan kız öğrencilerden 5'i, 2.5 yıl sonra yaşadıklarını bir kez daha anlattı. Öğrencilerden 1'inin ise daha önce mahkemede ifade verdiği, Adil Ş.'nin ondan sonra tutuklandığı öğrenildi. Öğrenciler, uzmanların tacizle ilgili kendilerine yönelttikleri soruları cevaplandırdı. Travmayı bir kez daha yaşayan kızların, uzmanlara korkuyla, "Anlattıklarımızdan sonra o çıkmaz değil mi" diye sordukları öğrenildi.

RAPOR, "RUH SAĞLIKLARI BOZUK"

Yaklaşık bir ay önce, Adli Tıp Genel Kurulu, raporunu hazırladı. Uzmanlar, kız öğrencilerin taciz olayından etkilendikleri sonucuna vardı. Raporun sonuç bölümünde, 'Ruh sağlığı bozuk' tanısı yer aldı. Davayı takip eden mağdur öğrencilerin avukatlarından Nuriye Kadan, "Bu sonuç üzücü ama istismarın olduğunu gösteren bir rapor" dedi.

DHA