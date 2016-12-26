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Afyonkarahisar Haberi: Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY şüphelileri adliyede

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY şüphelileri adliyede
16:0826 Aralık 2016
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Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY şüphelileri adliyede
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY şüphelileri adliyede

AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında geçen hafta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi eşliğinde adliyeye getirilen şüpheliler arasında önceden açığa alınan kamu görevlilerinin de olduğu belirtildi. Adliyeye giriş sırasında polis, şüphelilerden birinin elindeki çantayı alarak, getirildikleri araca bırakması dikkati çekti. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

 

DHA

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