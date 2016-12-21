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Samsun Haberi: Ağabeyini öldüren kardeşe 16 yıl 8 ay hapis

Ağabeyini öldüren kardeşe 16 yıl 8 ay hapis
16:3221 Aralık 2016
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Ağabeyini öldüren kardeşe 16 yıl 8 ay hapis
Ağabeyini öldüren kardeşe 16 yıl 8 ay hapis

SAMSUN'da geçtiğimiz eylül ayında tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı (33), dört yerinden bıçaklayarak öldürmekten yargılanan Emrah Akpınar (30), 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Liman Mahallesi'nde geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı dört yerinden bıçaklayarak öldüren Emrah Akpınar'ın yargılanmasına Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkemede ağabeyine zarar vermek istemediğini ifade eden tutuklu sanık Emrah Akpınar, "Ben ağabeyime asla zarar vermek istemedim. Çok pişmanım" diyerek kendisi savundu. Savunmaların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanık Emrah Akpınar'a 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

DHA

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