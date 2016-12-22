Ahlat’ta terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)BİTLİS’in Ahlat ilçesinde, sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Ahlat ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ahlat ilçe merkezi ile Ovakışla Beldesi'ne bağlı bir köyde yapılan operasyonlarda E.S., M.M.T, C.A. ve H.Y. gözaltına alındı. Bu kişilerin emniyetteki sorguları devam ederken, evlerinde yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

DHA