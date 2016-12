Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şırnak'ta (2)

BAKAN KAYA ASKERLERLE YEMEK YEDİ

Aile vee Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, valilik ziyareti sonrası 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na geçti. Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile makamında kısa bir süre görüşen Bakan Kaya ve beraberindekiler, askerlerle birlikte karavandan öğlen yemeği yedi. Askerlerle sohbet eden Bakan Kaya, askerlerin sorunlarını dinledi.

Yemek sonrası gazetecilere konuşan Bakan Kaya, her türlü terör örgütü ile sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Ülke olarak milli birlik ve beraberliğimizin güçlü bir şekilde hissedildiği günlerde bugün Şırnak'tayız. 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nı ziyaret ettik. Askerlerimizle birlikteyiz. Onlara moral ve motivasyon vermek amacıyla ziyaret ettik. Türk askeri gerçekten tarihin her döneminde cesaretiyle, kahramanca mücadelesi ile ismini altın harfler ile yazdırmış bir cesaret timsalidir. Geçmişte olduğu gibi hem içerde hem dışarıdaki tehditlere karşı FETÖ, PKK, PYD, DAEŞ bütün terör örgütlerine karşı çok güçlü bir şekilde kahramanca mücadele etmekte. Bu yüzden askerlerimize minnettarız. Biz de hükümet olarak devlet olarak hem milletimizin, hem de askerimizin kahramanlığına, şehitlerimizin kahramanlığına cesaretine yakışır bir şekilde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Ve Allah'ın izni ile birlik ve beraberliğimizi kimse bozamayacak. 15 Temmuz'da büyük bir tehditle karşı karşıya geldik. Ve Elhamdulillah cumhurbaşkanımızın önderliğinde Cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve milletimizin cesaret ve kahramanca duruşu ile çok büyük bir tehdit unsurunu bertaraf ettik. Askerimizin içindeki fitne odaklarıda temizlendi. Ve bugün çok daha güçlü, çok daha kararlı emin adımlarla operasyonlar sürdürülüyor. Bu kararlılığımız bu emin adımlarımız devam edecek. Allah'ın izni ile birliğimizi beraberliğimizi kimse bozamayacak."

BAKAN TEZGAHA GEÇİP KİLİM DOKUDU

Daha sonra Şırnak merkezde bulunan kadın merkezinin açılışını gerçekleştiren Bakan Kaya, buradaki kadınların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kadın merkezinde bulunan kursları gezen Bakan Kaya, kadınların yapmış olduğu el işlemelerini inceledi. Kilim dokuma kursuna geçen Bakan Kaya, dokuma tezgahının başına geçerek kilim dokudu.

BAKAN KAYA ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

31 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı sırasında evinden çıkan ve PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan 17 yaşındaki Bayram Tatar'ın ailesini ziyaret eden Bakan Kaya, başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Kaya, devlet ve hükümet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın selamlarını illeterek, "Kadınlarımız da artık terörden bıkmışlar. Hepsi sokaklarda hendek ve barikat olmasını istemiyorlar. Bizler de pozitif olarak destek vermek istiyoruz. Her zaman yanınızdayız. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir terör örgütü bize zarar vermeyecek. 15 Temmuz'da büyük bir direniş gösterdi halkımız. İstiklal mücadelesi verdik gerçekten. İkinci bir kurtuluş savaşıydı" diye konuştu.

ŞEHİT BABASI: 7 OĞLUM VAR ONLARI DA SEVE SEVE VERMEYE HAZIRIZ

Şehit Bayram Tatar'ın babası Mehmet Tatar da, Bayram'ın şehit olmasından sonra 7 çocuğunun kaldığını ve onları da seve seve vatan için feda etmeye hazır olduğunu ifade ederek, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Sayın Reisicumhur'a, hürmetlerimizi iletiyoruz buradan. Sayın İçişleri Bakanımız ve tüm bakanlarımıza ayrı ayrı hürmetlerimizi sunuyoruz. Emniyet müdürümüz, bütün amirlerimiz, bizleri yalnız bırakmadılar. Terörden hiçbir fayda gören kimseyi göremiyoruz. Herkes zarar gördü. Destekleyenlerin artık dönmeleri çok iyi olur. Çünkü bundan sonrada hep beraber mücadelemizi verirsek karşı taraf cevabını alacak. Milli seferberlik ilan ettik. Allahın izni ile her türlü terör örgütü ile kararlı mücadele edeceğiz. O hiç gitmemiş. ı duvarda asılı. 1 oğlum gitti, 7 oğlum kaldı. Onları da seve seve vermeye hazırız" diye konuştu.

BAKAN KAYA: HÜKÜMET OLARAK YANINIZDAYIZ

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindekiler, 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağında Dicle Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evi yıkılan Abdullah Caner'i de evinde ziyaret etti. Bakan Kaya, "Bizler hükümet olarak her zaman sizlerin yanındayız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız mağduriyetinizin giderilmesi için gece gündüz çalışmakta. Yıkılan evlerin yeniden yapılması için yoğun bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL ŞEYLER OLACAK TÜRKİYE'DE"

Şırnak'ta 14 Mart'ta uygulanan sokağa çıkma yasağında terörden evi ve iş yeri zarar gören 10 çocuk babası Abdullah Caner ise, devlete olan bağlılığa devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz böyle bir ortamda olmak istemiyorduk ama ne yapalım Devletimizin şefkati büyüktür. Devletimiz yıkılan evleri yeniden yapar, esnaf çok mağdur durumda. Esnafına sahip çıkacak, vatandaşına ve milletine sahip çıkacak. Millet de devletine, vatanına bağlı ve bayrağına sahip çıkacak. Bu süreçte herkes elini taşın altına koyacak, vatandaş olarak da, hükümet olarak da Şırnak'a bir an önce el atması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız'dan, güzel adamdan şüphemiz yok. Allah büyüktür, Cumhurbaşkanımız büyüktür. Biz ondan çok memnunuz. İktidara geldiği 14 yıllık zaman içerisinde Türkiye ayrı bir Türkiye'dir. Biz öyle inanıyoruz ki, güzel şeyler olacak Türkiye'de. Evim 3 katlıydı yıkıldı. İşyerim zarar gördü. Ama devletimiz sağolsun."

BAKAN KAYA ESNAFI ZİYARET ETTİ

Abdullah Caner'in evini ziyaret ettikten sonra Alİ Gaffar Okkan Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret eden Bakan Kaya, onların sorunlarını dinledi. Esnaf ziyaretinden sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Kaya, partililerle basına kapalı bir topaltı gerçekleştirdi.

DHA