Ailesi evlenmesine izin vermeyince evi yaktı

ADIYAMAN'da evlenme isteğine ailesinin olumsuz yanıt vermesine sinirlenen Nadir Ç., evlerini ateşe verdi. Evde çıkan yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, Nadir Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün öğleden sonra Yeni Mahalle'de meydana geldi. Nadir Ç., iddiaya göre ailesine evlenmek istediğini söyledi. Ailesinin olumsuz yanıt vermesiyle sinirlenen genç, kirada oturdukları evi ateşe verdi. Evde çıkan yangın, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürürken, Nadir Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Evde hasar oluşurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA