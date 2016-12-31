Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan : Rejim değil, hükümet modeli değişikliği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anayasa çalışmalarıyla rejim değil hükümet modeli değişikliğinin yapılacağını söyledi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ve ilçe kadın kolları başkanları ile il başkanlığı toplantı salonunda bir araya geldi. Karaaslan, toplantıda 2016 yılını değerlendirip, 2017 hedeflerini konuştu.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaaslan, zor bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, ''Önümüzde çok önemli bir süreç var. Anayasa görüşmeleri komisyondan geçti. Herkes tarafından kabul edilebilir bir düzeye geldi. Şimdi Genel kurul var. Meclisten geçip, sıkıntılı bir durum yaşanmadığı takdirde mart-nisan gibi referanduma gideceğiz. Önümüzde çok yoğun bir süreç var'' dedi.

KADIN VARLIĞI DEĞERLİ VE ÖNEMLİ

Haziran 2015 seçimlerinden bugüne kadar çok yoğun bir dönem yaşandığını belirten Karaaslan, ''Bunların en başında 15 Temmuz süreci geliyor. Kadınlarımızın varlığı bizim için çok değerli ve önemli. Bu değer ve önem her geçen daha da artıyor. Kadın hem aileyi bir arada tutan olarak, hem de siyasetteki varlığı açısından vazgeçilmez. O yüzden kadın kollarımızın varlığı hiç bir dönem bu kadar önemli olmadı'' dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ

Türkiye'nin her gün yeni bir gelişmeye gebe olduğunu ifade eden Karaaslan, ''Gerçekleşen terör saldırılarının ardından biz açılışlarımıza, projelerimize ve normal hayatımıza devam ediyoruz. Bunlar tesadüf değil. Hepsi çok bilinçli yapılan işler. Biz bütün dünyaya 'Bizi yolumuzdan alıkoyamazsınız, biz canımızı veririz, içimize atarız, yüreğimiz yanar ama biz yapacağımıza devam ederiz. Bizi yolumuzdan kimse döndüremez' mesajını veriyoruz. Bu çok önemli ve güçlü mesaj. Onun dışında anayasa çalışmalarıyla yine önemli bir mesaj vereceğiz. Darbe yaşamış bir ülke olarak darbe anayasası ile yönetilmek istemiyoruz. Bu bir rejim değişikliği değil. Hükümet modeli değişikliği. Cumhuriyetin kuruluşu ile rejime karar verdik. Bu konuda hiç bir tereddüdümüz yok. Demokrasi ve cumhuriyet bağlamında hükümet modelini değiştiriyoruz. Adı da Cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu Türkiye için gereklilik'' diye konuştu.

DHA