Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: Hakkari'nin derdi terör değil, yatırım olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, terör örgütü PKK'nın devletin bölgede güçlü olmasını istemediğini söyledi, "Biz Hakkari'nin derdinin terör değil, yatırım, istihdam, ihrcaat olmasını istiyoruz" dedi.

Ak Parti'nin Sivil ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanı Fatih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Yüksekova İlçesi'ndeki temaslarının ardından Hakkari'ye geldi. Şahin'e Ak Partili bazı mliletvekilleri, Ak Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir, Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Baran, MÜSİAT Başkanı İlhan Erdal ve işadamlarından oluşan heyet eşlik etti. Heyet burada, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından organize edilen esnaf ve işadamlarının toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yarıdmcısı Şahin, burada yaptığı konuşmada, Hakkari ve ilçelerinde bugüne kadar yakılıp yıkılan gönül köprülerini onarmaya geldiklerini söyledi. Şahin, "Hakkari ve bölge illeri geride bıraktığımız on yıllarca süre içerisinde çok ihmal edildi. Belki bilinçli, belki bilinçsiz, belki ihmal suretiyle geri bırakıldı. İşte bu nedenle biz Ak Parti olarak geride bıraktığımız bu 15 yıl içerisinde Hakkari'ye çok büyük hizmetlerde bulunduk. Belki diğer illere yaptığımız hizmetlerden çok daha hizmetlere imza attık burada. Çünkü yılların ihmali, yılların gözardı edilmişliği, yılların geri bırakılmışlığı söz konusuydu. İşte PKK terör örgütünün bütün sabotajlarına, bütün saldırılarına, bütün şantajlarına rağmen geçtiğimiz yıl Yüksekova Havaalanı'nı hizmetinize sunduk. Yakılanları, yıkılanları yeniden inşa etmek için, imar etmek için bir bakanmız geliyor, bir diğer bakanımız gidiyor. Milletvekillerimiz, STK'larımız geliyor" dedi.

'HAKKARİ'NİN TERÖRLE DEĞİL, YATIRIMLA ANILMASINI İSTİYORUZ'

Terör örgütü PKK'nın Ak Parti heyetlerinin bölgeye gelip gitmelerine, devletin bölgede güçlü olmasını istemediğini belirten Şahin, "Şiddetle, kanla, gözyaşı ile aramızdaki mesafeleri daha da açmaya çalışıyor. Şantajlarla, saldırılarla, sabotajlarla bu bölgeye adeta farklı bir gündemle anılmak mecburiyetinde bırakıyor. Biz hiçbir ilimizin, hiçbir bölgemizin terörle, olumsuz gündemlerle, anılmasını istemiyoruz. Biz bütün illerimizin sahip oldukları potansiyelleriyle, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle anılmasını istiyoruz. Biz Hakkari'nin derdinin terör değil, üretim olmasını, yatırım olmasını, istihdam olmasını, ihracat olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Şahin, toplantıya katılan esnaf ve işadamlarına Başkanlık sistemi ile ilgili de bilgiler verdi, sorunlarını dinledi. Ak Parti heyeti daha sonra bir otelde verilen yemeğe katıldı.

DHA