AK Parti Sözcüsü Aktay: ABD'nin böyle bir yanlış içerisinde olmasını yakıştıramıyoruz

AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, ABD'nin Suriye'de PYD'ye verdiği desteği eleştirerek, "NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin böyle bir yanlışın içerisinde olmasını yakıştıramıyoruz. Bu yanlıştan dönülmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Ak Parti sözcüsü Yasin Aktay, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği içerisindeki gelişmelerin Türkiye tarafından yakından takip edildiğini ifade eden Aktay, "Avrupa Birliği 2016 yılı içerisinde Türkiye'ye karşı tutulan raporlarda ortaya konulan söylemler, Türkiye'nin maruz kaldığı terör örgütleriyle mücadelesi konusunda hiçbir şekilde destek verilmiyor olması, Türkiye açısından bir hayal kırıklığı nedeni olmuştur. Bir yandan FETÖ ile diğer yandan da PKK ile mücadele ederken, Avrupa Birliği Türkiye'nin bu mücadelesine adeta duyarsız kalmıştır. Türkiye'yi deyim yerindeyse yalnız bırakmıştır. FETÖ tarafından maruz kalınan 15 Temmuz darbe girişimi, sadece Türkiye'yi hedef alan bir darbe teşebbüsü değildir. Bir şekilde gerçekleşmiş olsaydı, Avrupa'yı saracak bir kaosu da içinde barındırdığını söyleyebiliriz" ifadelerinde bulundu.

'BU YANLIŞTAN DÖNÜLMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ'

Yasin Aktay, ABD'nin Suriye ve Irak'ta izlediği politikaları da değerlendirdi. ABD'nin politikasının Türkiye'yi memnun etmediğini söyleyen Aktay, "Türkiye bu konuda rahatsızlığını ifade etmiştir. Ne yazık ki Suriye'ye ilk başta Esed'i devirmek gibi bir hedef ortaya koyarak giren ABD, tuhaf bir biçimde Esed hedefini bir kenara itip, DEAŞ diye önüne konulmuş olan, muhtemelen Esed'in ortaya koymuş olduğu bir hedefe yoğunlaşmaya başladı. DEAŞ'la doğru düzgün mücadele ettiği de söylenemez. Ama DEAŞ ile mücadele adına PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'yi destekleme yoluna gitmektedir. PYD de bir başka terör örgütüdür. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü palazlandırarak, önünü açarak, cesaretlendirip güçlendirerek yapılan mücadelenin hiçbir hayırlı neticesinin olmadığını ve olamayacağını söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin böyle bir yanlışın içerisinde olmasını yakıştıramıyoruz. Bu yanlıştan dönülmesini tavsiye ediyoruz" şekilde devam etti.

'KURU TAKDİRLERLE GEÇİŞTİRİLMESİN'

Halep'te yaşanan katliamları durdurabilmek için Türkiye'nin olağanüstü bir gayret gösterdiğine de değinen Aktay "Dünyanın o 5 büyük ülkesinin ve diğer ülkelerin seyirci kaldığı bir ortamda Türkiye kendi imkanlarının fazlasını ortaya koyarak, katliamı en azından durdurdu. Halep halkının tahliye edilmesini sağladı. En az 45 bin insanın Halep'ten tahliye edilerek canlarının kurtulmasına vesile oldu. Tahliye edilen insanlara ulaştırılması gereken yardımların organizasyonu hususunda da Türkiye, elinden gelen çabaları sarfetmeye devam etmektedir. Biz istiyoruz ki; böyle bir işte dünya dayanışma içinde olsun. Kuru takdirlerle bu olaylar geçiştirilmesin. Halep'te gerçekleştirilmiş ateşkesin bütün Suriye'ye yaygınlaştırılması konusunda Türkiye'nin çabaları, gerek Rusya Federasyonu, gerekse İran ile devam etmektedir. Umut ediyoruz, 2017 yılına, Suriye'de kanın durduğu bir ortamda girmiş olacağız" şeklinde konuştu.

DHA