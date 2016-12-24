Ak Partili Şahin: ABD, Türkiye için en güvenilmez müttefik haline gelmiş

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "El Bab'da 16 şehit vermemizin nedenlerinden bir tanesi ABD'nin politikasıdır. Siz nasıl bir dostsunuz ki 40 yıldır polisimizi, askerimizi, vatandaşımızı şehit eden bu PKK’nın elindeki silahlar senin verdiğin silahlar. En güvenilmez müttefik haline gelmiş Türkiye için ABD" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Merkez Muhtarlar Derneği’nin 9’uncu Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Şahin, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en önemli mücadelesini şu anda verdiğini söyledi. ABD Büyükelçisi John Bass'ın bir televizyon kanalında, 'Türkiye’nin gerçek dostu ABD’dir' dediğine işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bizim El Bab’da 16 şehit vermemizin nedenlerinden bir tanesi ABD’nin politikasıdır. ABD, 'IŞİD ile mücadele edeceğiz' diyerek Rakka’ya operasyon düzenleyecekti. Ne yaptı Erteledi. IŞİD’in başkenti Rakka’ya yapması gereken operasyonu, IŞİD ile mücadeleyi 2017 yılının bahar ayına ertelediğini açıkladı. Şimdi El Bab’da bir kısım IŞİD militanları var. ABD’nin bu açıklamasından sonra Rakka’daki militanlar El Bab’a geldiler. Sayıları yüzde 100 arttı. Orada şehit vermemizin nedenlerinden bir tanesi ABD’nin bu politikasıdır. Siz nasıl bir dostsunuz ki 40 yıldır polisimizi, askerimizi, vatandaşımızı şehit eden bu PKK’nın elindeki silahlar senin verdiğin silahlar. PYD’ye verdiği silahlar PKK’nın elinde. Neymiş bu PYD, IŞİD ile mücadele ediyormuş. Kim inanır buna Şu anda IŞİD denen o terör örgütü ile en can alıcı mücadeleyi yapan Türkiye Cumhuriyeti’dir, Silahlı Kuvvetlerimizdir. O bakımdan öyle bir müttefik ki, öyle bir dost ki güven sorunu yaşatan bir müttefik, bir dost. En güvenilmez müttefik haline gelmiş Türkiye için ABD."

ABD'nin, PYD'nin bir kürt koridoru oluşturarak Akdeniz’e açılmasını hedeflediğini de savunan Şahin, "Kobani’den Afrin’e kadar bir hat oluşturup orada bir Kürt kantonu oluşmasını istiyor ve bunu destekliyor. Biz böyle bir müttefikliği tasvip etmiyoruz. Türkiye olarak bunu hasmane bir tutum olarak değerlendiriyoruz" dedi.

DHA