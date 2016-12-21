Akademisyen hakkında ilk iddianame tamamlandı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) FETÖ/PDY'nin İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Örgütün akademik yapılanmasına yönelik tamamlanan ilk iddianame 191 sayfadan oluşuyor. İddianamede, aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen 'şüpheli' olarak yer aldı.

BYLOCK, BANK ASYA VE 1 DOLARLAR DELİL OLDU

İddianamede, şüphelilerin bazılarının kriptolu haberleşme programı olan ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen, "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgüt elebaşısı Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya hesaplarına para yatırdıkları, şüphelilerin bazılarının evlerinde yapılan aramalarda, örgütün simge parası olarak gösterilen "1 dolar" bulunduğu bilgisine yer verildiği öğrenildi.

22,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Şüpheliler hakkında, "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Başsavcılığa gönderilen iddianame onaylanarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



DHA