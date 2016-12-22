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Aksaray Haberi: Aksaray'da eğitime kar engeli

Aksaray'da eğitime kar engeli
19:3422 Aralık 2016
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Aksaray'da eğitime kar engeli
Aksaray'da eğitime kar engeli

AKSARAY'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ve Eskil İlçesinde okulların yarın tatil edilmesi kararı alındı.
Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aksaray Valiliği tarafından, kar yağışı nedeniyle Aksaray merkez ve Eskil ilçesinde eğitime yarın (Cuma) ara verilecek. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın idari izinli olacağı açıklandı.

DHA

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