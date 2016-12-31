Aksaray’da kar nedeniyle 2 mandıranın çatısı çöktü: 20 inek telef oldu

AKSARAY’da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 mandıranın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan 20 inek telef olurken, yaralı olarak göçük altından çıkarılan 4 inek olay yerinde kesildi.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Kutlu Köyü’nde meydana geldi. 2 günden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle köydeki kar kalınlığı 60 santime ulaştı. Besici, 38 yaşındaki Süleyman Sarıkeçili ve 30 yaşındaki Osman Gökçe’ye ait mandıralar çatıya biriken kar nedeniyle çöktü. İhbar üzerine sevk edilen AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlatıldı. Her iki mandıra çatısının çökmesi sonucu göçük altında kalan 20 inek telef olurken, 4 inek yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı çıkarılan inekler de telef olmaması için olay yerinde kesildi.

Zararlarının çok büyük olduğunu dile getiren mandıra sahibi Süleyman Sarıkeçili, "Yaklaşık 3-4 gündür aralıklarla kar yağıyordu. Yoğun yağış sonrası çatıda biriken kar nedeniyle mandıra çöktü. Kurtarabildiğimiz hayvanları kurtardık. Telef olan hayvanımız çok ve zararımız büyük. Devletten yardım istiyoruz" dedi.

DHA