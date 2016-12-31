Akseki Seydişehir yolu kardan kapalı

ANTALYA'nın Akseki İlçesi Alacabel Mevkii'nde yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki- Seydişehir karayolu ulaşıma kapandı.

Antalya- Konya karayolunun bağlantı noktasında yer alan Akseki'ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel Mevkii'nde yoğun kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığının 1 metreyi geçmesi nedeniyle Akseki- Seydişehir karayolu ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri bölgeden araç geçişine izin vermezken, başta yolcu otobüsleri ve TIR'lar olmak üzere araçların tamamı geri döndürdü.

Karayolları ekipleri Alacabel'de aralıksız olarak kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, yol üzerindeki karın temizlendiği ve genişletme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Yol genişletmenin tamamlanması sonucu yolun trafiğe açılması bekleniyor.

DHA