Akseki'de okullar bugün de tatil

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün de ara verildi.

Akseki'de dün sabah yeniden başlayan kar yağışı geceye kadar etkisini sürdürdü. İlçe merkezi ve mahallelerde etkili olan kar yağışı sonrası merkezde kar kalınlığı yer yer 90 santime kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde dün olduğu gibi bugün de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Tatil kararı belediyenin anons sisteminden halka duyuruldu.

Antalya- Konya ulaşımını sağlayan Akseki- Seydişehir arasındaki Alacabel Mevkii'nde ise kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.

DHA