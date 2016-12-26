Akseki'de okullara kar tatili

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Akseki'de sabaha karşı kar yağışı başladı. Birkaç saat etkili olan yoğun yağış ilçe merkezi ve mahallelerde yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlık tarafından verilen karar, belediye anons sisteminden bölge halkına duyuruldu.

DHA