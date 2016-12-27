Aktepe'yi de kazmaya başladılar

İZMİR'in Gaziemir İlçesindeki Aktepe Mahallesi'nde define avcıları tarafından kaçak kazı yapılıp, çukurlar açıldı. Boş arazide kazı yapan definecilerin kral mezarı aradığı sanılıyor.

İzmir'de efsanelere inanan define avcıları, Kadifekale'de henüz gün yüzüne çıkmamış antik tiyatro, Taslı Çeşme Sokağı'nda bulunan hamam kalıntısı, İplikçi Dede Türbesi gibi yerlerden sonra şimdi de gözünü Gaziemir'in Aktepe Mahallesi'ndeki boş araziye dikti. Bu bölgede kazı yapan defineciler, yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur açtı.

Mahallede oturanlar, yıllardan bu yana bölgede bir kral mezarlığı, altın ve kilise olduğu söylentilerinin yaygın olduğunu dile getirirken, hazine avcıları, ellerine geçen hayali define krokileri ile kenti delik deşik ediyor. Buldukları her noktayı kazan define evcılarının açık bıraktığı çukurlar ise, tehlike yaratıyor. Yörede oturanlar, çocuklarının bu çukurlara düşerek yaralanması hatta yaşamlarını yitirmesinin işten bile olmadığını belirterek, tedirgin olduklarını söyledi.

DHA