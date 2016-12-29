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Adana Haberi: Aladağ'da yurt yangınında ölen ve yaralanan çocukların ailelerine yardım

Aladağ'da yurt yangınında ölen ve yaralanan çocukların ailelerine yardım
13:1329 Aralık 2016
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Aladağ'da yurt yangınında ölen ve yaralanan çocukların ailelerine yardım
Aladağ'da yurt yangınında ölen ve yaralanan çocukların ailelerine yardım

ADANA'nın Aladağ İlçesi'ndeki yurt yangınında yaşamını yitiren 12 kişinin ailesine 10'ar bin, yaralanan 24 kişinin ailesine de 5'er bin lira para yardımı yapıldı.
İlçedeki özel bir öğrenci yurdunda 29 Kasım'da meydana gelen yangının ardından bölgede çalışma yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri, yangında hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin aileleriyle görüştü. Yetkililer, yangında ölenlerin ailelerine 10'ar bin lira, yaralanan 24 öğrencinin ailesine de 5'er bin lira para yardım yaptı. İlçedeki 58 aileye 1 yıl boyunca öğrenci başına 442 ile 727 lira arasında, 26 aileye de bin 400'er ile 2 bin 400'er lira arasında değişen para yardımı yapılacağı duyuruldu.

 

DHA

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