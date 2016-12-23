Alanya'dan Türk Rus dostluk mesajı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde faaliyet gösteren Rus dernekleri ve Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırıyı kınadı.

Tarihi Hasanağalar Konağı'ndaki basın toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Rus-Ortodoks Kilisesi Başkanı Dina Adzhieva, Alanya Rus Dili Konuşanlar İşbirliği ve Dayanışma Derneği (ARDİD) Başkanı Tatyana Ribkina, Alanya Uluslararası Eğitim ve Danışmanlık Enstitüsü (EDURUS) Başkanı Elena Sautivanova, Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekatarina Gündüz, Akdeniz Güven Derneği Başkanı Güzel Baycan, Özel Klassika-M Uluslararası Rus Okulu temsilcileri ve Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu katıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikasti kınadıklarını belirten Başkan Adem Murat Yücel, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduklarını belirtti. Bölge halkı olarak da suikasti şiddetle kınadıklarını kaydeden Başkan Yücel, şunları söyledi:

"Alanya dünyanın en güzel şehirlerinden. 79 ülkeden insan 37 bin mülk sahibi. Yine 17 bin yerleşik yabancı yaşıyor. 99 ülkeden ziyaretçi geliyor. Alanya'da, çeşitli kültürler, dinler, diller birlikte yaşıyor. Biz çok dilli, çok dinli, çok medeniyetli toplumlarla yaşamaktan mutluyuz. Şehrimize yerleşen yabancılar arasında Rus vatandaşları 1'inci sırada. Biz Ruslarla barış içinde yaşıyoruz. Bu saldırıyı bugün burada düzenlediğimiz ortak açıklama ile kınıyoruz. Bu saldırı Ruslarla barış içinde yaşamamızı kabullenemeyenler tarafından yapılmıştır."

'KARLOV'UN TÜRK-RUS DOSTLUĞUNDA BÜYÜK EMEĞİ VARDI'

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekatarina Gündüz ise şunları kaydetti:

"Rus Büyükelçi Karlov'un Türk-Rus dostluğunda büyük emeği vardı. Hepimizin başı sağ olsun. Büyük kalpli bir insandı. İki ülkenin dostluğunu bozmak isteyenler bunu başaramayacaklar. Hatta daha da güçleneceğiz. Terörün amacı insanlarda panik yaratmak. Onlar bunu başaramayacaklar. Belediye Başkanımıza da böyle bir organizasyonla bizi bir araya getirdikleri için teşekkür ederim."

'TÜRKLERLE YENİDEN ARKADAŞ OLDUK'

Alanya Rus-Ortodoks Kilisesi Başkanı ve Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Sözcüsü Dina Adzhieva ise saldırıdan sonra Türklerle yeniden arkadaş olduklarını, hep arkadaş kalacaklarını, hiçbir saldırının, hiçbir kötülüğün iki ülke arasına giremeyeceğini söyledi.

DHA