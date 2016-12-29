Alçıdan 'külçe altınlar' (2)

VALİ KARALOĞLU: ŞEBEKENİN İŞİ

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dağlık alandaki kaçak kazıda 20 ton külçe altın bulunduğu iddiasıyla ilgili yapılan çalışmada altın rengine boyanmış 369 alçı külçe bulunmasıyla ilgili Vali Münir Karaloğlu, "Dolandırıcılık şebekesinin işi" dedi.

Twitter hesabından alçı külçelerin ını 'Hayaller altın, gerçekler alçı' mesajıyla paylaşan Vali Karaloğlu, bunun, Türkiye'de sahte altın dolandırıcılığıyla ilgili bir yöntem olduğunu söyledi.

Olayın büyük bir dolandırıcılık şebekesinin tezgahı olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, alçıdan yaptıkları külçeleri altın rengine boyayan çete üyelerinin çektikleri ve görüntülerle külçeleri pazarlamaya çalıştıklarını belirtti. Karaloğlu, "Dağlık arazideki yeri söylemezler. Çektikleri video ve ları göstererek 10'da bir fiyatına satmaya çalışırlar. Bu Türkiye genelinde bilinen bir yöntemdir fakat ilk kez bu kadar çok sahte külçe altın ele geçiriliyor" diye konuştu.

DHA