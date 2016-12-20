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İzmir Haberi: Aliağa'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı (2)

Aliağa'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı (2)
17:5720 Aralık 2016
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Aliağa'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı (2)
Aliağa'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 30'A ÇIKTI
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aliağa'da bu sabah, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısının 30'a yükseldiği belirtildi. Operasyon kapsamında toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu kaydedildi. 2 kişinin ise arandığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında polis memurları, öğretim görevlileri bulunduğu belirtildi. Bu kişilerin bazıların açığa alındığı bazılarının ise görevden ihraç edildiği ifade edildi. Ayrıca şüphelilerin örgütsel faaliyet kapsamında toplantılara katılıp, FETÖ'ye finansman destek sağladıkları iddia edildi.

 

DHA

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