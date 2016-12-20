Aliağa'da PKK'ya operasyon: 3 gözaltı

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde bu sabah, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK-PYD-YPG'ye yardım ve yataklık, terör eylemlerine destek sağlayarak sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak, terör örgütünü övücü söylemlerde bulunmak ve meydana gelen terör olayları sonrasında terör örgütünü destekleyen açıklamalar yapmak suçlarını işledikleri gerekçesiyle bazı kişilere yönelik oprasyon düzenledi. Aliağa'nın Yukarı Şehitkemal ve Aşağı Şehitkemal mahallelerinde bugün saat 07.00'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, M.A., M.K. ve M.S.A. gözaltına alındı. Jandarma Asayiş Komando Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri de oherasyona destek verdi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, terör örgütü propagandasında kullanılan ve terör örgütünü simgeleyen 6 bez parçası, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 3 tablet bilgisayar, 1 makinesi, 1 diz üstü bilgisayar, 5 kamera kayıt kaseti, 23 CD, 1 flash bellek ve 1 harici hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.

DHA