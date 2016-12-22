Alman turist, plastik kelepçeyle boğuldu

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde, Alman turist 57 yaşındaki Andreas Grigoriadis, otomobil içinde plastik kelepçeyle boğulmuş halde bulundu.

Gazipaşa İlçesi Kahyalar Mahallesi'ndeki olay, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Aydap sahilinde gezenler, park halindeki otomobili fark etti. Almanya plakalı siyah otomobili inceleyenler, arka koltukta oturan kişinin boynundaki plastik kelepçeyi görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık görevlileri, araçtaki kişinin öldüğünü tespit etti.

Olay yerinde inceleme yapan cumhuriyet savcısı, ölen kişinin tatil için gelen Alman Andreas Grigoriadis olduğunu belirledi. Plastik kelepçeyle boğulduğu tespit edilen Andreas Grigoriadis'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA