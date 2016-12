Altan Öymen: Askeri anayasalar bile aylarca görüşüldükten sonra değişti

CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen, yeni anayasa çalışmasının aceleye getirildiğini belirterek, "Askeri müdahale sonucu değişen anayasalar bile aylarca konuşulduktan sonra değiştirildi" dedi.

CHP Bursa İl Başkanlığı’nda gazetecilerle bir araya gelen CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen, TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle ilgili konuştu. Anayasa konusunun aceleye getirilmemesi gerektiğini aktaran Öymen, “Şu anda yeni anayasa ile ilgili görüşmeler komisyonda sürüyor. Burada her partinin görüş belirtme hakkı var. Bu kurallar çiğneniyor. Bütün milletvekillerinin bu komisyon görüşmelerini izleme hakkı var. Ancak milletvekillerinin komisyon görüşmelerine girmesini istemiyorlar. İçtüzükte böyle bir kural yok. Türkiye’de askeri müdahale sonucu iki büyük anayasa değişikliği oldu. Onlar da bile anayasa değişikliği saatlerce konuşulurdu. Asker kanadı da değişiklik yapardı. Yapılan değişiklik sivil kanat tarafından reddedilirdi. Sonra bir araya gelerek ortak bir karar alınırdı. Özetle 8 ay boyunca anayasa dışında başka hiçbir şey konuşulmazdı. Sonunda bir anayasa ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.

“ZAMAN GEÇTİKÇE YENİ ANAYASA TASLAĞININ SAKINCALARI ORTAYA ÇIKIYOR”

Komisyonda anayasa metninin bir an önce geçmesi için iktidarın yoğun çaba gösterdiğini dile getiren Öymen, "Asker yönetimlerde bile anayasa metinleri çok uzun görüşmelerin konusu olmuştur. Bugün değil de 1 ay sonra bu iş bitse ne olur Ama bir an önce yeni anayasa çıkarılmak isteniyor. Çünkü zaman geçtikçe bu anayasa taslağının sakıncaları daha iyi anlaşılıyor. Bunu önlemek için bir an önce bu anayasayı çıkarmak istiyorlar" diye konuştu.

DHA