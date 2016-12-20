Alzheimer hastası tarlada ölü bulundu

TOKAT’ın Niksar İlçesinde dün kaybolan alzheimer hastası 78 yaşındaki Muhsin Erişek tarlada ölü bulundu.

Niksar ilçe merkezinde ikamet eden alzheimer hastası Muhsin Erişek, alışveriş yapmak için dün evinden çarşıya çıktı. Fakat akşam eve dönmeyince endişelenen yakınları polise haber vererek arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde ilçeye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Kireç Köprü mevkiinde tarla içerisinde bir ceset olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin Muhsin Erişek’e ait olduğunu belirledi. Erişek’in cansız bedeni Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA