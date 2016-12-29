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Bartın Haberi: Amasra'da dev dalgalar

Amasra'da dev dalgalar
13:0229 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Amasra'da dev dalgalar
Amasra'da dev dalgalar

BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.
Amasra'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde saatteki hızı 38 kilometreye ulaşan rüzgar ile birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Liman'da mendireğe çarpan dalgaların boyu 5-6 metreyi buldu. Dalgalar zaman zaman balıkçı teknelerinin sığındığı liman içine kadar ulaştı. Belediye hoparlöründen de anons yapılarak vatandaşların liman mevkisine yaklaşmamaları, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı da dikkatli olmaları istendi.

DHA

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