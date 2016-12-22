Ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde hasta taşıyan ambulans, buzlanan yolda kayarak yoldan çıkıp bahçe duvarına çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kavaklı Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. E.E. adlı hastayı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götüren E.Ş. yönetimindeki 112 ambulansı, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayarak önce yol kenarındaki elektrik direğini çarpıp devirdi ardından da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasının bahçe duvarına bindirdi. Kazada, ambulans şoförü E.Ş. ile ambulansta bulunan hasta E.E., hasta yakını M.A. ile sağlık görevlileri M.Y. ve Ü.K. yaralandı. Yaralı 5 kişi gelen başka ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA