Anaokulunda oynarken arkadaşı itince dişleri kırıldı

Alaattin ONUR/ AKYAZI(Sakarya) SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde özel bir anaokulunda oyun oynarken arkadaşının itmesi sonucu yüzü kalorifer peteğine çarpan 5 yaşındaki Ahmet Hadi Yavuz'un dişleri kırılırken, dudağına dikiş atıldı.

Bu sabah Akyazı'da özel bir anaokulunda meydana gelen olayda, Ahmet Hadi Yavuz arkadaşlarıyla oyun oynarken, iddiaya göre bir arkadaşının itmesi sonucu düştü. Ahmet Hadi Yavuz'un yüzü peteğe çarptı. Ağzı kanlar içerisinde kalan çocuğu gören öğretmenler, ağzını yıkayarak, ailesine haber verdi. Okulu gelen ailesi Ahmet Hadi Yavuz'u önce Akyazı Devlet Hastanesi'ne, ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet Hadi Yavuz'un alt çenesinde bulunan 2 dişin kırıldığı görülürken, üst dudağına dikiş atıldı.

Cengiz Yavuz anaokulu yöneticilerinin çocuklarını hemen yakınlarında bulunan sağlık ocağına götürmeyerek, kendilerine haber vermesine tepki göstererek, çocuklarını anaokulundan alarak tedavisini yaptırdıklarını söyledi.

DHA