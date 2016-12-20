Anayasa Komisyonu'nda 'salon' tartışması

ANAYASA değişikliğinin görüşülmeye başlandığı Anayasa Komisyonu Toplantı Salonu'nda çok sayıda milletvekili ayakta kalınca, Başkan Mustafa Şentop, görsel basın mensuplarının ve danışmanların salondan çıkarılmasıyla sorunun çözüleceğini dile getirdi. Muhalefet milletvekilleri ise salonun değiştirilmesi talebinde bulunarak, basın mensuplarının toplantıda kalması gerektiğini söyledi.

AK Parti ve MHP'nin içeriğinde uzlaştığı ve başkanlık sistemini de kapsayan 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu, Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı. Adalet Komisyonu üyelerinin yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve siyasi partilerin grup başkanvekillerinin de katıldığı 132 koltuklu komisyon salonunda çok sayıda milletvekili ve dinleyici ayakta kaldı. Komisyon toplantısının başlangıcında Mustafa Şentop, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin çok üzücü bir hadise olduğunu belirterek, saldırıyı kınadı.

CHP'Lİ TEZCAN: DEMOKRASİ VE DİKTATÖRLÜK ARASINDA SEÇİM YAPILACAK BİR TARTIŞMA

CHP'li Anayasa Komisyonu üyesi Bülent Tezcan, anayasa değişikliğinin önemli bir konu olduğunu belirterek, "TBMM'yi tabuta koyup üzerine çivi çakacak mıyız yoksa TBMM'yi güçlendirecek miyiz Bizim için tartışma budur. Bu işin çözümü milletin egemenliği devam edecek mi yoksa egemenlik tek kişinin emrine verilecek mi Bende başkası da olsa Türkiye'de demokrasi ve diktatörlük arasında seçim yapılacağı bir tartışma bu" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şöyle konuştu: "Önemli olan Türkiye tarihinin belki de anayasa komisyonunda görüşülebilecek en kritik en önemli, CHP ve diğer muhalefet partilerinin de görüşlerini ifade edebileceği bir toplantıdayız. CHP'den 68 milletvekili arkadaşımız yer bulamadığı için ayakta yada kapının önündeler. Bu binada yada ana binada toplantıyı yapacağımız salonlar mevcut. Salonun değiştirilmesi için grup başkanvekilleriyle toplantı yapılmasını talep ediyoruz"

HDP'Lİ BEŞTAŞ: GENEL KURULUN BİR HAFTA TATİL EDİLEREK TARTIŞILMASINI İSTİYORUZ

Başkan Mustafa Şentop ise muhalefetin, salona ilişkin eleştirilerine yönelik danışmanların ve görsel basın mensuplarının dışarı çıkması durumunda salonda yer açılacağını bildirdi. HDP'li Anayasa Komisyonu üyesi Meral Danış Beştaş da dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik teklifin de aynı salonda görüşüldüğünü anımsatarak, "Danışmanların çıkmasıyla basının çıkması burayı rahatlatmayacak. Bu kadar hayati bir meselenin genel kurulun bir hafta tatil edilerek tartışılmasını istiyoruz. Sadece anayasa tartışalım. Dokunulmazlıkların kaldırılmasında da sağlıklı bir tartışma yapamadık" dedi. Öte yandan muhalefet, görsel basın mensuplarının ve danışmanların dışarı çıkarılmaması konusunda ısrarlarını sürdürdü.

DHA