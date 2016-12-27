Ankara, keçisine sahip çıkıyor

ANKARA’nın sembolü olan ve ünü dünyaya yayılan Ankara Keçisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile çoğaltılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tiftik verimiyle dünya tekstil sektöründe önemini koruyan 32 aileye Ankara'nın sembolü olan 1632 Ankara Keçisi dağıttı. Bu kapsamda 1 kişiye 50 anaç keçi ve 1 damızlık teke verilirken, istekte bulunan kişilerin tamamının bir dönem Ankara Keçisi yetiştiriciliği yapan, veya yakınları olduğu belirtildi. Güdül ve Nallıhan ilçelerinde verilen Ankara keçisi desteklerinin yanı sıra Çayırhan İlçesi'nde de 60 kişiye koyun desteği verildi.

ANKARALI KÖYÜNE DÖNECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven, verilen desteklerle Ankaralıların köy hayatına dönüş yolu açtıklarını söyledi. Güven, şöyle dedi:

"Köye dönmek isteyen vatandaşlarımızın şu anda hayvancılık yapmayan, daha önce ağılı olan, hayvancılığı bırakmış ve şehire göçmüş ancak, dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere başvuruları değerlendirerek desteklerimizi veriyoruz. Kampanyamızın adından da anlaşılacağı üzere, 'Haydi gel köyümüze geri dönelim'; Ankaralı'yı özlem duyduğu köyüne döndürecek bir kampanyadır. Bizim isteğimiz, çiftçinin bundan ekonomik kazancıyla yaşamını sürdürmesi, hayatını ailesiyle beraber idame ettirmesi ve etrafına da destek olması. Biz bu köylerin boşalmasını istemiyoruz. En büyük kazancımız; Ankara'nın bu güzide köşelerindeki yaşamın aynı şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak. Bugüne kadar 2 ilçemizde Ankara Tiftik Keçisi, 1 ilçemizde de koyun desteği vererek, 92 ailemizin yüzünü güldürdük. Desteklerimiz devam ediyor. Yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, direkt olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı'na ya da ilçe tarımlar aracılığı ile yine dairemize başvuruda bulunabilir. Önümüzdeki desteklerin hangi ilçelerde olacağına da Sayın Başkanımız Melih Gökçek karar verecek." "YETİŞTİRİCİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Özgür Güven, 1980’li yılların başından 2002’li yıllara kadar çok sayıda kişinin besiciliği bırakarak şehirlere göç ettiğine dikkat çekti. Güven, “2002 yılından önce çok sayıda kişi para kazanamadığı için bu işi bırakarak şehirlere göç etti. Bu dönemde hem tiftik üretimimiz, hem de havyan sayımız ciddi anlamda azaldı. Yine bu dönemde Türkiye olarak tiftik sektöründe dünya liderliğimizi kaybettik. Ancak bu göç edenlerin çoğu bugün pişman oldular. 2002 yılından itibaren devlet desteğiyle hem tiftik üretimimiz, hem de hayvan sayımız yükselişe geçti. İl Özel İdarelerinin kapandığı ve yetkilerinin Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği ilk günden beri Ankaralı yetiştiriciler için çalışıyoruz" dedi.

"KAPIMIZ BAŞVURAN HERKESE AÇIK"

Başkan Güven, Ankara'da sürü desteği ile sadece köyde istihdam yaratmadıklarını, mevcut Ankaralı yetiştiricileri de bu destek kapsamında dolaylı olarak desteklediklerini kaydetti. Güven, "Şehire göç etmiş, ama dönüş hayali kuran, köyde ağılı, evi olan kişilere de sürü desteği veriyoruz. Bu sadece şehirden köye ters göç, ya da köyde istihdam desteği değil. Aynı zamanda mevcut yetiştiricilerin ve tiftikte kalite artışının da desteklenmesidir. Damızlık bilincinin artmasını, damızlık sektörünün oluşmasını sağlıyoruz. Ayrıca kaliteli damızlıkların kasaplara gitmesinin de önüne geçiyoruz. Belediye bütçesinden harcadığımız paranın çok daha fazlasını ülke olarak geri alıyoruz” dedi.

Aralarında kadınların da olduğu destek alan besiciler ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür edip, mutluluklarını söyledi. Sadece yüzde 25'ini ödeyerek sürü sahibi olan yetiştiricilere destek kapsamında düzenli olarak 3 yıllık denetim ve eğitim hizmeti de verilecek.

DHA